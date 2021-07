(Di sabato 31 luglio 2021) “Già in passatoha pubblicato notizie false e diffamatorie che hanno leso pesantemente la mia professionalità e hanno arrecato seri danni alla mia immagine e ho pertanto proceduto a querelare” Lo dichiara Rocco, ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “L’ultima notizia pubblicata in ordine di tempo è ovviamente un’altra. Ovviamente non c’è stata alcuna strigliata nei miei confronti né da parte di Conte né dei parlamentari M5s, semplicemente perché è totalmente falso che l’agenzia contro Di Maio e contro il suo portavoce Marici – con il quale peraltro ho un ottimo rapporto – sia opera ...

generacomplotti : RT @fisco24_info: M5S, Casalino: 'Da Dagospia fake news, querelo': 'Totalmente falso che l’agenzia contro Di Maio e contro il suo portavoce… - fisco24_info : M5S, Casalino: 'Da Dagospia fake news, querelo': 'Totalmente falso che l’agenzia contro Di Maio e contro il suo por… - italiaserait : M5S, Casalino: “Da Dagospia fake news, querelo” - savo27 : #RenziFaiSchifo Mah, per aver buttato giù il governo delle live di #conte e #casalino e del #pd succube del #m5s p… - MassimodeFavari : RT @sono_francesca: Piccolo estratto da “Il manuale dell’ovvio” di #Conte #Casalino (Nuovo) #M5S Editore ?? -

