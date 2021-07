Lozano potrebbe essere convocato per il ritiro di Castel di Sangro

Advertising

CalcioNapoli24 : - MarcoDiMaro : Domani test medici e fisici, dopo tampone di rito, per Fabian ed Ospina. Lozano, Meret, Di Lorenzo e Insigne dovre… - FabryFasano01 : @SpudFNVPN Ounas si aggiungerebbe agli esterni oppure uno tra Lozano e Politano potrebbe uscire ? - RikyVitale : @SpudFNVPN Se resta ounas potrebbe a questo punto partire lozano o politano - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano potrebbe

AreaNapoli.it

..., Demme e Petagna. Con l'assenza dell'ex Lipsia, inoltre, Spallettiiniziare a proporre il 4 - 3 - 3 e per questo match la sorpresa nel tridente offensivo dovrebbe essere Zedadka. ...... Di Lorenzo e Meret) e degli infortunati Mertens,e Ghoulam. Da poco sono rientrati Fabian ... Il Napoliriuscire ad evitare la sconfitta. Le probabili formazioni di Bayern Monaco - ...Le condizioni del Chucky sarebbero in miglioramento, al punto che non si esclude una sua convocazione per il ritiro in Abruzzo.Tra poche settimane inizierà il periodo dell'asta e, come ogni anno, anche in questa stagione ci sono alcuni calciatori da prendere in coppia.