Love is in the Air, anticipazioni dal 2 al 6 di agosto: Eda ha un malore e perde la memoria (Di sabato 31 luglio 2021) Ecco le anticipazioni della nuova serie televisiva turca Love is in the Air, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 16:30. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera trasmessa su Canale 5? Scopriamolo insieme. anticipazioni settimanali di Love is in the Air: la tensione tra Eda e Serkan mette in crisi l’armonia dell’azienda Nelle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 luglio 2021) Ecco ledella nuova serie televisiva turcais in the Air, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 16:30. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera trasmessa su Canale 5? Scopriamolo insieme.settimanali diis in the Air: la tensione tra Eda e Serkan mette in crisi l’armonia dell’azienda Nelle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

