Lovato saluta e ringrazia l’Hellas | “Dalla Serie A all’Under 21 | porterò il Verona nel cuore”

(Di sabato 31 luglio 2021) Nella giornata di oggi il difensore Matteosi è trasferito ufficialmente all’Atalanta. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto rendere omaggio alclub con il quale nell’ultimo periodo è cresciuto calcisticamente. Ecco il suo messaggio dimento nei confronti del club gialloblù. “Grazie. Grazie, e ancora una volta grazie. Non è facile separarsi daldopo 16 mesi indimenticabili: questo club mi ha dato fiducia, mentalità, una vetrina importante. Mi ha fatto crescere in campo e fuori, valori che porto con me insieme al massimo rispetto che avrò ...

Ultime Notizie dalla rete : Lovato saluta

Hellas Verona saluta Matteo Lovato, lo ringrazia per il contributo fornito alla squadra gialloblù in una stagione e mezza e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera ... Nato il 14 febbraio 2000 a Monselice, in provincia di Padova, è uno dei giovani difensori più promettenti del calcio italiano. Adesso è ufficiale, Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell'Atalanta. A comunicarlo ufficialmente è l'Hellas Verona, che cede il giocatore ai nerazzurri a titolo definitivo: "Hellas Verona FC comunica ...