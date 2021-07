Lovato: «Non è facile lasciare il Verona, sarà sempre nel mio cuore» (Di sabato 31 luglio 2021) Matteo Lovato è ufficialmente passato all’Atalanta, ma prima ha voluto dedicare un ultimo saluto al suo ex club Matteo Lovato è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. Il difensore ha voluto salutare per l’ultima volta l’Hellas Verona, suo ex club, con un messaggio sui social: «Grazie. Grazie, e ancora una volta grazie. Non è facile separarsi dall’Hellas dopo 16 mesi indimenticabili: questo club mi ha dato fiducia, mentalità, una vetrina importante. Mi ha fatto crescere in campo e fuori, valori che porto con me insieme al massimo rispetto che avrò sempre per questa società, questa maglia. L’Hellas ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Matteoè ufficialmente passato all’Atalanta, ma prima ha voluto dedicare un ultimo saluto al suo ex club Matteoè ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. Il difensore ha voluto salutare per l’ultima volta l’Hellas, suo ex club, con un messaggio sui social: «Grazie. Grazie, e ancora una volta grazie. Non èsepararsi dall’Hellas dopo 16 mesi indimenticabili: questo club mi ha dato fiducia, mentalità, una vetrina importante. Mi ha fatto crescere in campo e fuori, valori che porto con me insieme al massimo rispetto che avròper questa società, questa maglia. L’Hellas ...

