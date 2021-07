L’orgoglio di Jamie Lee Curtis per la figlia transgender

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 luglio 2021) «Abbiamo osservato con meraviglia e orgoglio il processo attraverso il quale nostro figlio è diventato nostra figlia Ruby». Jamie Lee Curtis, 62 anni, racconta così la storia della figlia in un’intervista al magazine Aarp. L’attrice, che sarà premiata per la carriera alla Mostra del Cinema di Venezia l’8 settembre prossimo, è sposata con il regista e attore Christopher Guest ed entrambi non hanno fatto mancare il proprio affetto alla figlia.