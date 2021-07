Advertising

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che, con oltre 80 punti su 100, Lazio, Lombardia e Puglia sono le tre… - leggoit : #Lombardia, campagna vaccinale conclusa il 13 settembre. #Bertolaso: «Al 31 agosto avremo una copertura del 74%» - fainformazione : Fontana dice che la Lombardia è la prima regione d'Italia anche nella campagna vaccinale, ma si dimentica di Poste.… - fainfopolitica : Fontana dice che la Lombardia è la prima regione d'Italia anche nella campagna vaccinale, ma si dimentica di Poste.… - infoitinterno : Lombardia, l'annuncio di Bertolaso: 'La campagna di vaccinazione di massa si concluderà il 12 settembre' -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia campagna

E' quanto dichiara il coordinatore per lavaccinale in, Guido , nel corso di un punto stampa organizzato in Regione per fare il punto della situazione sull'andamento della...Campania 5% 2% Emilia Romagna 2% 1% Friuli Venezia Giulia 1% 1% Lazio 4% 4% Liguria 2% 3%...0% Veneto 2% 2% Provincia di Bolzano 3% 0% Provincia di Trento 1% 0% Totale Italia 3% 2%...La campagna massiva nei centri vaccinali terminerà il 12 settembre. Lo ha ribadito ieri Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale. Intanto si concludono domani i quattro giorni “sabbatici ...Lenta ma costante, prosegue la risalita dei contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono 6.619, con un tasso di positività ancora intorno al ...