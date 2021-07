Locatelli bianconero? Servono altri 10 milioni (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovi contatti col Sassuolo ma la Signora è ferma a trenta. Kessié sempre più vicino al rinnovo col Milan di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovi contatti col Sassuolo ma la Signora è ferma a trenta. Kessié sempre più vicino al rinnovo col Milan di MATTIA TODISCO

Advertising

SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Locatelli': Perché secondo quanto riporta @SkySport nell'incontro di oggi tra Juventus e Sassuolo non è stato raggiunt… - intr0dub : 'Locatelli': Perché secondo quanto riporta @SkySport nell'incontro di oggi tra Juventus e Sassuolo non è stato ragg… - Giulia55087480 : RT @perchetendenza: 'Locatelli': Perché secondo quanto riporta @SkySport nell'incontro di oggi tra Juventus e Sassuolo non è stato raggiunt… - not_morata : @Sabineshouman ?? OFFICIAL | Manuel Locatelli is bianconero.???? - cambionnome : RT @perchetendenza: 'Locatelli': Perché secondo quanto riporta @SkySport nell'incontro di oggi tra Juventus e Sassuolo non è stato raggiunt… -