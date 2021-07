Lo strano caso della corte tedesca che non vuole rimpatriare i migranti in Italia (Di sabato 31 luglio 2021) L’alta corte amministrativa di Münster, nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, ha stabilito che due richiedenti asilo non potranno essere rimandati in Italia, il loro Paese di primo arrivo nell’Unione europea, a causa delle condizioni a cui andrebbero incontro se vi venissero fatti tornare. Si tratta di due uomini, un somalo e un malese, che erano arrivati in Germania dopo essere stati in Italia. Entrambi avevano fatto richiesta d’asilo già in Italia (al somalo era stata accettata), ma si sono poi trasferiti in Germania, dove hanno nuovamente presentato richiesta. A quel punto, l’Ufficio Federale per la Migrazioni e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 luglio 2021) L’altaamministrativa di Münster, nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, ha stabilito che due richiedenti asilo non potranno essere rimandati in, il loro Paese di primo arrivo nell’Unione europea, a causa delle condizioni a cui andrebbero incontro se vi venissero fatti tornare. Si tratta di due uomini, un somalo e un malese, che erano arrivati in Germania dopo essere stati in. Entrambi avevano fatto richiesta d’asilo già in(al somalo era stata accettata), ma si sono poi trasferiti in Germania, dove hanno nuovamente presentato richiesta. A quel punto, l’Ufficio Federale per la Migrazioni e ...

