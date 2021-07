Lo “spezzatino” Mps fa paura a tutti Almeno 5.000 rischiano il posto (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Unicredit il sindacato lancia l’allarme, possibili turbative sulla campagna elettorale Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Unicredit il sindacato lancia l’allarme, possibili turbative sulla campagna elettorale

Advertising

andreagiacobin1 : #Unicredit: verso lo spezzatino #Mps. Su @Avvenire_Nei 31/07/21. @UniCredit_PR @Banca_MPS @MEF_GOV @BancoBPMSpa… - mrmnft : RT @Michele_Arnese: Le piroette mediatiche di Orcel (Unicredit) per celare il sì allo spezzatino (senza Npl e cause legale) di Mps https:/… - infoiteconomia : Quando costerà allo Stato la bad bank di Mps dopo lo spezzatino cucinato da Unicredit - mariacarla1963 : RT @Michele_Arnese: Le piroette mediatiche di Orcel (Unicredit) per celare il sì allo spezzatino (senza Npl e cause legale) di Mps https:/… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @guglielmopicchi: Spezzatino #MPS poi regalato a Unicredit con fondi pubblici è una porcata contro Siena e I senesi -