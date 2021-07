LIVE Zverev-Khachanov, Olimpiadi tennis in DIRETTA: finale in tempo reale, in palio l’oro! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE tennis: Alexander Zverev batte Novak Djokovic e sfida Khachanov in finale alle Olimpiadi di Tokyo. Addio Golden Slam – tennis, Olimpiadi Tokyo: Karen Khachanov si prende la finale, battuto nettamente Pablo Carreno Busta Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Karen Kachanov, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile dei Giochi Olimpici di Tokyo! ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: Alexanderbatte Novak Djokovic e sfidainalledi Tokyo. Addio Golden Slam –Tokyo: Karensi prende la, battuto nettamente Pablo Carreno Busta Buongiorno e bentrovati alladel match tra Alexandere Karen Kachanov, sfida valida per ladel torneo singolare maschile dei Giochi Olimpici di Tokyo! ...

Advertising

infoitsport : LIVE Djokovic-Zverev 6-1 3-6 1-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: il tedesco fa l'impresa, è in finale! - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: #Djokovic out, #Zverev vola in finale #SkySport #Tokyo2020 #Tennis https://t… - SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: #Djokovic out, #Zverev vola in finale #SkySport #Tokyo2020 #Tennis - zazoomblog : LIVE Djokovic-Zverev 6-1 3-6 1-4 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: il numero 1 al mondo ferma l’emorragia - #Djokovic-Z… - Nerys__ : #Tennis SEMIFINALE 3^set ????Djokovic 0 ????Zverev 1 BREAK DI ZVEREV Causa interruzione segnale, il live twe… -