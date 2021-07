LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tutto fermo all’Enoshima Yacht Harbour, avvio delle gare posticipato per mancanza di vento (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.20 Nel caso in cui oggi le condizioni meteo non dovessero permettere il normale svolgimento delle gare è previsto un giorno di riserva per la Medal Race che potrebbe essere spostata a domani. 6.15 Ricordiamo che i punteggi della Medal Race valgono il doppio rispetto a quelli delle regate, dunque il vincitore prenderà 2 punti, il secondo 4, il terzo 6, e così via fino al decimo che ne otterrà 20. 6.08 Nella gara citata sarà presente l’azzurra Marta Maggetti che è però già aritmeticamente tagliata fuori per la corsa al podio, l’azzurra è attualmente quarta nella ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.20 Nel caso in cui oggi le condizioni meteo non dovessero permettere il normale svolgimentoè previsto un giorno di riserva per la Medal Race che potrebbe essere spostata a domani. 6.15 Ricordiamo che i punteggi della Medal Race valgono il doppio rispetto a quelliregate, dunque il vincitore prenderà 2 punti, il secondo 4, il terzo 6, e così via fino al decimo che ne otterrà 20. 6.08 Nella gara citata sarà presente l’azzurra Marta Maggetti che è però già aritmeticamente tagliata fuori per la corsa al podio, l’azzurra è attualmente quarta nella ...

