LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: squalificati Camboni e Myszka, per il bronzo bisogna solo sperare (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 Arriva una squalifica anche per il francese Goyard per falsa partenza. 9.10 Per il bronzo Mattia Camboni dovrà sperare che Bi Kun (Cina) e il britannico Squires arrivino fuori dalla top-4, inoltre l’israeliano Cohen non dovrà vincere. 9.07 Al terzo dei cinque leg comanda l’israeliano Cohen con con 13? di vantaggio sullo svizzero Sanz Lanz. 9.05 Insieme a Camboni squalificato anche il polacco Piotr Myszka, diretto rivale dell’azzurro per la medaglia, ora per il bronzo bisognerà sperare in degli ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.12 Arriva una squalifica anche per il francese Goyard per falsa partenza. 9.10 Per ilMattiadovràche Bi Kun (Cina) e il britannico Squires arrivino fuori dalla top-4, inoltre l’israeliano Cohen non dovrà vincere. 9.07 Al terzo dei cinque leg comanda l’israeliano Cohen con con 13? di vantaggio sullo svizzero Sanz Lanz. 9.05 Insieme asqualificato anche il polacco Piotr, diretto rivale dell’azzurro per la medaglia, ora per ilbisogneràin degli ...

