LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano le gare, riparte il Nacra 17 della coppia azzurra Tito-Banti (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.10 Nel Finn maschile l’ungherese Berecz conduce con 17? di vantaggio sul sudafricano Leo. 7.08 Siamo arrivati oltre metà gara nel 49er femminile con le argentine Travascio-Branz che hanno condotto sin dall’inizio e conservano un vantaggio di 32? sulle cinesi Chen-Jin, seguono le norvegesi Naess-Roenningen. 7.06 RiparTito il Nacra 17 con le svedesi Jarud-Jonsson al comando. 7.04 Nel 49er femminile aumenta il vantaggio delle argentine Travascio-Branz nel confronto delle cinesi Chen-Jin, 24? quantificabile in circa 60 metri. 7.00 Scott Giles, capo-classifica della ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.10 Nel Finn maschile l’ungherese Berecz conduce con 17? di vantaggio sul sudafricano Leo. 7.08 Siamo arrivati oltre metà gara nel 49er femminile con le argentine Travascio-Branz che hanno condotto sin dall’inizio e conservano un vantaggio di 32? sulle cinesi Chen-Jin, seguono le norvegesi Naess-Roenningen. 7.06 Riparil17 con le svedesi Jarud-Jonsson al comando. 7.04 Nel 49er femminile aumenta il vantaggio delle argentine Travascio-Branz nel confronto delle cinesi Chen-Jin, 24? quantificabile in circa 60 metri. 7.00 Scott Giles, capo-classifica...

Advertising

zazoomblog : LIVE Vela Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tutto fermo all’Enoshima Yacht Harbour avvio delle gare posticipato per manca… - zazoomblog : LIVE Vela Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: avvio delle gare posticipato per mancanza di vento - #Olimpiadi #Tokyo… - zazoomblog : LIVE Vela Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Mattia Camboni per una medaglia tornano Tita-Banti nei Nacra17 - #Olimpiadi… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 8 con altri 21 titoli in palio tra triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'ar… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Olimpiadi in DIRETTA: Tita-Banti partono a razzo nella vela, bene De Gennaro nella canoa -