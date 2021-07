LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano le gare, interrotto il Nacra 17 (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.56 Nel Finn maschile al comando il turco Kaynar tallonato dal brasiliano Zarif. 6.53 Nei 49ers femminili hanno preso il comando le argentine Travascio-Branz, seguiti a 5? dalle cinesi Chen-Jin. Al terzo posto le brasiliane Grael-Kunze, che al momento occupano anche il terzo posto della classifica generale. 6.50 Inizia anche la regata 7 del Finn maschile a Sagami mentre viene interrotta la regata del Nacra. 6.48 A Kamakura intanto è iniziata la regata 10 dei 49er femminili. 6.45 Passano ora in testa i britannici Gimson-Burnet, secondi in classifica generale dietro agli azzurri Tita-Banti, seguono ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.56 Nel Finn maschile al comando il turco Kaynar tallonato dal brasiliano Zarif. 6.53 Nei 49ers femminili hanno preso il comando le argentine Travascio-Branz, seguiti a 5? dalle cinesi Chen-Jin. Al terzo posto le brasiliane Grael-Kunze, che al momento occupano anche il terzo posto della classifica generale. 6.50 Inizia anche la regata 7 del Finn maschile a Sagami mentre viene interrotta la regata del. 6.48 A Kamakura intanto è iniziata la regata 10 dei 49er femminili. 6.45 Passano ora in testa i britannici Gimson-Burnet, secondi in classifica generale dietro agli azzurri Tita-Banti, seguono ...

