LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: avvio delle gare posticipato per via del tempo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.30 Ancora tutto fermo, questo intanto un riepilogo delle classifiche delle classifiche delle discipline in programma oggi: 49er maschili: 1. Fletcher-Bithell (GBR) 34, 2. Burling-Tuke (NZL) 34, 3. Botin Lechever-Lopez Marra 34 49er femminili: 1. Bekkering-Duetz (NED) 41, 2. Echegoyen Dominguez-Barcelo Martin (SPA) 42, 3. Grael-Kunze (BRA) 47 Finn uomini: 1. Scott (GBR) 13, 2. Cardona-Mendez 14 (SPA), 3. Berecz (HUN) 21. Nacra 17: 1. Tita-Banti (ITA) 8, 2. Gimson-Burnet (GBR) 11, 3. Kohlhoff-Stuhlemmer (GER) 19. 5.10 Non si parte dunque per ora, a Enoshima sarebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.30 Ancora tutto fermo, questo intanto un riepilogoclassificheclassifichediscipline in programma oggi: 49er maschili: 1. Fletcher-Bithell (GBR) 34, 2. Burling-Tuke (NZL) 34, 3. Botin Lechever-Lopez Marra 34 49er femminili: 1. Bekkering-Duetz (NED) 41, 2. Echegoyen Dominguez-Barcelo Martin (SPA) 42, 3. Grael-Kunze (BRA) 47 Finn uomini: 1. Scott (GBR) 13, 2. Cardona-Mendez 14 (SPA), 3. Berecz (HUN) 21. Nacra 17: 1. Tita-Banti (ITA) 8, 2. Gimson-Burnet (GBR) 11, 3. Kohlhoff-Stuhlemmer (GER) 19. 5.10 Non si parte dunque per ora, a Enoshima sarebbe ...

