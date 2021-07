LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: avvio delle gare posticipato per mancanza di vento (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00 Questa la classifica prima della gara che assegnerà la medaglia: 1. Badloe 33, 2. Goyard 52, 3. Camboni 54, 4. Myszka 57, 5. Bi 67, 6. Squires 68, 7. Cohen 74, 8. Sanz Lanz 94, 9. Pascual 98, 10. Granda Roque 108. 5.50 Ci sarà grande attesa per Matteo Camboni che potrebbe riportare una medaglia nella Vela all’Italia 13 anni dopo Pechino 2008. Questi i partecipanti alla Medal Race del Windsurf RS:X: Bi (Cina), Granda Roque (Spagna), Goyard (Francia), Squires (Gran Bretagna), Cohen (Israele), Badloe (Paesi Bassi), Myszka (Polonia), Sanz Lanz (Svizzera), Pascual (USA). 5.30 Ancora tutto fermo, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.00 Questa la classifica prima della gara che assegnerà la medaglia: 1. Badloe 33, 2. Goyard 52, 3. Camboni 54, 4. Myszka 57, 5. Bi 67, 6. Squires 68, 7. Cohen 74, 8. Sanz Lanz 94, 9. Pascual 98, 10. Granda Roque 108. 5.50 Ci sarà grande attesa per Matteo Camboni che potrebbe riportare una medaglia nellaall’Italia 13 anni dopo Pechino 2008. Questi i partecipanti alla Medal Race del Windsurf RS:X: Bi (Cina), Granda Roque (Spagna), Goyard (Francia), Squires (Gran Bretagna), Cohen (Israele), Badloe (Paesi Bassi), Myszka (Polonia), Sanz Lanz (Svizzera), Pascual (USA). 5.30 Ancora tutto fermo, ...

