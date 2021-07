LIVE – Vela Medal Race, Tokyo 2020 con Mart Maggetti e Mattia Camboni (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA testuale delle Medal Race di Vela valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nella RS:X Marta Maggetti e Mattia Camboni vanno a caccia di una medaglia nelle rispettive finali nella speranza di poter regalare un’altra incredibile gioia all’Italia. La gara femminile andrà in scena alle ore 7:33 di sabato 31 luglio, mentre quella maschile inizierà alle 8:33 dello stesso giorno. Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo. COME SEGUIRE LE GARE ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE GLI ITALIANI IN GARA IL ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Latestuale delledivalevoli per i Giochi Olimpici di. Nella RS:Xvanno a caccia di una medaglia nelle rispettive finali nella speranza di poter regalare un’altra incredibile gioia all’Italia. La gara femminile andrà in scena alle ore 7:33 di sabato 31 luglio, mentre quella maschile inizierà alle 8:33 dello stesso giorno. Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo. COME SEGUIRE LE GARE ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE GLI ITALIANI IN GARA IL ...

