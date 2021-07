LIVE – Tokyo 2020, atletica: batterie 100 metri con Jacobs e Tortu, RISULTATI in DIRETTA (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs e Filippo Tortu scendono in pista nelle batterie dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due azzurri sfidano quindi gli uomini-jet più veloci del pianeta per provare ad avanzare alle semifinali della gara regina dell’atletica leggera. Si parte sabato 31 luglio alle 12:45 italiane (le 19:45 giapponesi), con sette batterie che si chiuderanno poco dopo le 13:30. Sportface vi racconterà le gare in tempo reale con la DIRETTA scritta, aggiornamenti LIVE e highlights che non vi faranno perdere ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Marcelle Filipposcendono in pista nelledei 100piani alle Olimpiadi di. I due azzurri sfidano quindi gli uomini-jet più veloci del pianeta per provare ad avanzare alle semifinali della gara regina dell’leggera. Si parte sabato 31 luglio alle 12:45 italiane (le 19:45 giapponesi), con setteche si chiuderanno poco dopo le 13:30. Sportface vi racconterà le gare in tempo reale con lascritta, aggiornamentie highlights che non vi faranno perdere ...

