LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rossi-De Filippis undicesimi, tocca alla finale per il bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06:33 Puliti gli americani. 06:32 Attenzione, errore al primo piattello per Stefecekova! 06:30 Si parte! 06:28 Presentazione degli atleti in corso, sarà sfida tra gli slovacchi Stefecekova-Varga e gli statunitensi Bernau-Burrows. 06:25 Ben ritrovati amici di OA Sport, tra pochi istanti inizierà la finale per il bronzo del tra misto. 05:45 L’appuntamento con la finale per il bronzo è alle ore 06:30, al momento finisce qui la nostra DIRETTA LIVE, appuntamento a tra poco. 05:42 Finito subito invece l’altro shoot-off, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06:33 Puliti gli americani. 06:32 Attenzione, errore al primo piattello per Stefecekova! 06:30 Si parte! 06:28 Presentazione degli atleti in corso, sarà sfida tra gli slovacchi Stefecekova-Varga e gli statunitensi Bernau-Burrows. 06:25 Ben ritrovati amici di OA Sport, tra pochi istanti inizierà laper ildel tra misto. 05:45 L’appuntamento con laper ilè alle ore 06:30, al momento finisce qui la nostra, appuntamento a tra poco. 05:42 Finito subito invece l’altro shoot-off, ...

