LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rossi-De Filippis undicesimi, oro alla Spagna, argento per San Marino! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:30 Resta una giornata storica per San Marino, che conquista la seconda medaglia olimpica della sua storia. Finisce così una giornata amara per i colori azzurri con l’undicesimo posto di Rossi-De Filippis. Spedizione italiana che esce con zero medaglie dal trap e con solo un argento per quanto riguarda il Tiro a volo in generale, ci si aspettavano ben altre cose. 07:29 Ennesimo piattello mancato da Berti. LA Spagna E’ MEDAGLIA D’ORO. 07:28 ERRORE DI GALVEZ! Se San Marino li mette entrambi si va allo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:30 Resta una giornata storica per San Marino, che conquista la seconda medaglia olimpica della sua storia. Finisce così una giornata amara per i colori azzurri con l’undicesimo posto di-De. Spedizione italiana che esce con zero medaglie dal trap e con solo unper quanto riguarda ilin generale, ci si aspettavano ben altre cose. 07:29 Ennesimo piattello mancato da Berti. LAE’ MEDAGLIA D’ORO. 07:28 ERRORE DI GALVEZ! Se San Marino li mette entrambi si va allo ...

