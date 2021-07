LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rossi-De Filippis deludono, solo undicesimi gli azzurri! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05:20 Sicuramente passeranno un paio di minuti prima dello shoot-off. 05:16 L’Italia di Rossi-De Filippis chiude undicesima con 141/150. 05:14 Sarà shoot-off per tutte e quattro le squadre per decidere i pettorali. 05:11 Il bronzo se lo giocheranno invece gli slovacchi Stefecekova-Varga (146/150) e Bernau-Burrows (146/150). 05:08 La finale per l’oro sarà tra gli spagnoli Galvez/Fernandez (148/150) e i sammarinesi Perilli-Berti (148/150)! 05:05 E’ finale per l’oro per Galvez/Fernandez: la Spagna chiude con 148/150! 05:02 Doppio errore per Smith/Grice, Australia 2 si chiama ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:20 Sicuramente passeranno un paio di minuti prima dello shoot-off. 05:16 L’Italia di-Dechiude undicesima con 141/150. 05:14 Sarà shoot-off per tutte e quattro le squadre per decidere i pettorali. 05:11 Il bronzo se lo giocheranno invece gli slovacchi Stefecekova-Varga (146/150) e Bernau-Burrows (146/150). 05:08 La finale per l’oro sarà tra gli spagnoli Galvez/Fernandez (148/150) e i sammarinesi Perilli-Berti (148/150)! 05:05 E’ finale per l’oro per Galvez/Fernandez: la Spagna chiude con 148/150! 05:02 Doppio errore per Smith/Grice, Australia 2 si chiama ...

