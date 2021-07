LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello eliminata! L’azzurra non si qualifica per la finale (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.50 Si conclude qui il percorso di qualificazione! Si qualificano alla finale le prime 8, con Yulia Zykova al primo posto con il nuovo record olimpico, ovvero 1182 e il maggior numero di 10 quindi il Tiro perfetto: sono ben 78. 07.46 Finisce qui la gara di Sofia Ceccarello con 1163 punti. L’azzurra colleziona 383 punti totali nella posizione in piedi e dice addio ai sogni di gloria per volare in finale. Si attende solo la posizione ma l’italiana è eliminata. 07.42 Jolyn Beer ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.50 Si conclude qui il percorso dizione! Sino allale prime 8, con Yulia Zykova al primo posto con il nuovo record olimpico, ovvero 1182 e il maggior numero di 10 quindi ilperfetto: sono ben 78. 07.46 Finisce qui la gara dicon 1163 punti.colleziona 383 punti totali nella posizione in piedi e dice addio ai sogni di gloria per volare in. Si attende solo la posizione ma l’italiana è eliminata. 07.42 Jolyn Beer ...

