LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello è 31^ dopo la serie della prima posizione (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.51 A balzare in testa dopo aver concluso anche la seconda posizione, quella stesa a terra, è la croata Snjezana Pejcic con 396 punti, ovvero 788 punti totali. 05.47 Ceccarello termina al 31° posto la prima serie completata della posizione in ginocchio: sono 384 i punti totali dell’italiana. 05.42 Mestamente ultima al momento è l’indonesiana Toyiba con 371 punti totali dopo la serie in ginocchio. 05.38 Ha quasi concluso la propria serie in ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.51 A balzare in testaaver concluso anche la seconda, quella stesa a terra, è la croata Snjezana Pejcic con 396 punti, ovvero 788 punti totali. 05.47termina al 31° posto lacompletatain ginocchio: sono 384 i punti totali dell’italiana. 05.42 Mestamente ultima al momento è l’indonesiana Toyiba con 371 punti totalilain ginocchio. 05.38 Ha quasi concluso la propriain ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano le qualificazioni di Sofia Ceccarello - #segno #Olimpiadi… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tiro a segno Olimpiadi 2021 - Sofia Ceccarello tenta l’assalto nelle 3 posizioni! L’azzurra vuole ri… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi tiro con l’arco in DIRETTA: Mauro Nespoli ai quarti di finale dalle 8.00 - #l’arco… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello all’assalto nella 3 posizioni - #segno #Olimpiadi… - diegonanni76 : LIVE #Olympics Comincia presto oggi la nostra giornata olimpica: a brevissimo la finale della 4X100 mi sta poi bo… -