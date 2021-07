LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello è 23^ dopo la serie della seconda posizione (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.30 Cominciano le prime manche in piedi anche le altre tiratrici di testa ovvero Yulia Karimova, Jeanette Hegg Duestad, Eglys Yahima de la Cruz e Snjezana Pejcic. 06.26 Speranza Sofia Ceccarello! L’azzurra prova a risalire al momento al 23^ posizione con un ottimo 396 nella posizione da terra e termina con 780 punti totali dopo la seconda serie. 06.22 Andrea Arsovic ha cominciato anche in piedi: 96 punti nella prima serie per la serba. 06.18 Comincia l’ultima ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.30 Cominciano le prime manche in piedi anche le altre tiratrici di testa ovvero Yulia Karimova, Jeanette Hegg Duestad, Eglys Yahima de la Cruz e Snjezana Pejcic. 06.26 Speranza! L’azzurra prova a risalire al momento al 23^con un ottimo 396 nellada terra e termina con 780 punti totalila. 06.22 Andrea Arsovic ha cominciato anche in piedi: 96 punti nella primaper la serba. 06.18 Comincia l’ultima ...

