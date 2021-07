LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca 55-47, Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA prova a scappare (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-49 MIDDLETON DALL’ARCO! +11 Team USA. 57-49 Jelenik da due. 57-47 E arriva anche il +10 con due punti di Holiday. 55-47 Holiday porta Team USA a +8 53-47 Bomba di Lillard! 50-47 Layup di Vesely. 50-45 Durant con il tipico canestro à la Durant. 48-45 Balvin riporta la Repubblica Ceca a -3 con una schiacciatona. 48-43 1/2 ai liberi per Durant. Si riparte! Finisce qua il secondo quarto. 47-43 Tripla importantissima per Schilb. 47-40 Durant con il fade-away. 45-40 1/2 ai liberi per Vesely. 45-39 Altro jumper a segno per Tatum! 43-39 Due punti per ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-49 MIDDLETON DALL’ARCO! +11USA. 57-49 Jelenik da due. 57-47 E arriva anche il +10 con due punti di Holiday. 55-47 Holiday portaUSA a +8 53-47 Bomba di Lillard! 50-47 Layup di Vesely. 50-45 Durant con il tipico canestro à la Durant. 48-45 Balvin riporta laa -3 con una schiacciatona. 48-43 1/2 ai liberi per Durant. Si riparte! Finisce qua il secondo quarto. 47-43 Tripla importantissima per Schilb. 47-40 Durant con il fade-away. 45-40 1/2 ai liberi per Vesely. 45-39 Altro jumper a segno per Tatum! 43-39 Due punti per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA si gioca il secondo posto nel girone -… - FerrariIside : @catturd2 ????WHITE HOUSE live cam ?? Da guardare..attentamente ?? Vi sono esposte due bandiere ..invece che solo que… - ICARVSHABIT : RT @payne_dy: nella live di liam oggi ci sono stati davvero TROPPI commenti irrispettosi, larry qui larry li, domande come “sei gay?”, doma… - FerrariIside : @catturd2 ????WHITE HOUSE live cam ?? Da guardare..attentamente ?? Vi sono esposte due bandiere ..invece che solo que… - payne_dy : nella live di liam oggi ci sono stati davvero TROPPI commenti irrispettosi, larry qui larry li, domande come “sei g… -