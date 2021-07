LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca 119-84, Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA dilaga nel secondo tempo e vince in modo nettissimo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, grazie per essere rimasti con noi. Alla prossima! Il match finisce qua, Team USA vince 119-84. 119-84 Tripla di Senhal. 119-81 Ancora McGee. 117-81 1/2 ai liberi per McGee. 116-81 Due punti per Balvin. 116-79 Altra tripla di Tatum. 113-79 Bomba di LaVine. 110-79 Bomba di Palyza. 110-76 McGee su assist di LaVine. 108-76 1/2 di McGee ai liberi. 107-76 Ancora McGee da due. 105-76 Layup vincente di Satoransky 105-74 Due punti per Balvin. 105-72 Schiacciatona di McGee! 103-72 1/2 ai liberi per ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui, grazie per essere rimasti con noi. Alla prossima! Il match finisce qua,USA119-84. 119-84 Tripla di Senhal. 119-81 Ancora McGee. 117-81 1/2 ai liberi per McGee. 116-81 Due punti per Balvin. 116-79 Altra tripla di Tatum. 113-79 Bomba di LaVine. 110-79 Bomba di Palyza. 110-76 McGee su assist di LaVine. 108-76 1/2 di McGee ai liberi. 107-76 Ancora McGee da due. 105-76 Layupnte di Satoransky 105-74 Due punti per Balvin. 105-72 Schiacciatona di McGee! 103-72 1/2 ai liberi per ...

Advertising

ottswxlls : RT @payne_dy: nella live di liam oggi ci sono stati davvero TROPPI commenti irrispettosi, larry qui larry li, domande come “sei gay?”, doma… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca 55-47 Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA prova a scappare - #Stati #Uniti-Repu… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA si gioca il secondo posto nel girone -… - FerrariIside : @catturd2 ????WHITE HOUSE live cam ?? Da guardare..attentamente ?? Vi sono esposte due bandiere ..invece che solo que… - ICARVSHABIT : RT @payne_dy: nella live di liam oggi ci sono stati davvero TROPPI commenti irrispettosi, larry qui larry li, domande come “sei gay?”, doma… -