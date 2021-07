LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Antonino Pizzolato al tutto per tutto! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 REJEPOV! Il turkmeno dopo due errori alza 198 kg e conclude con 362 kg totali, basterà per il podio? 10.32 Sbaglia il lettone Suharevs, che termina con un totale di 358 kg, già fuori dal podio. 10.30 Il dominicano Bonnat alza 198 kg e resta in corsa per le medaglie! 10.29 Passano tutti, mentre Lyu scende a 197 kg e riesce a sollevarli! 10.27 Pizzolato 200! Che rischio per l’azzurro! O tutto o niente! 10.26 Ce la fa Rodallegas! Il colombiano rischia molto ma solleva 196 kg alla seconda prova. 10.25 Riesce la prova al tedesco Muller, che solleva 195 kg e termina con 354 kg ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 REJEPOV! Il turkmeno dopo due errori alza 198 kg e conclude con 362 kg totali, basterà per il podio? 10.32 Sbaglia il lettone Suharevs, che termina con un totale di 358 kg, già fuori dal podio. 10.30 Il dominicano Bonnat alza 198 kg e resta in corsa per le medaglie! 10.29 Passano tutti, mentre Lyu scende a 197 kg e riesce a sollevarli! 10.27200! Che rischio per l’azzurro! Oo niente! 10.26 Ce la fa Rodallegas! Il colombiano rischia molto ma solleva 196 kg alla seconda prova. 10.25 Riesce la prova al tedesco Muller, che solleva 195 kg e termina con 354 kg ...

