LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia Italia-Francia, sciabolatrici a caccia della finale (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.40: SI COMINCIA! Primo assalto tra Gregorio e Brunet. 6.38: E’ il momento dell’ingresso in pedana delle due squadre. 6.37: L’Italia ha sconfitto la Cina nei quarti di finale per 45-41, mentre la Francia si è imposta nettamente per 45-30 contro gli Stati Uniti. 6.33: Italia e Francia si erano affrontate cinque anni fa nei quarti di finale a Rio e a vincere fu l’Italia, che poi non riuscì a centrare il podio, chiudendo quarta. 6.30: Riprendiamo la nostra DIRETTA. C’è attesa per la ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.40: SI COMINCIA! Primo assalto tra Gregorio e Brunet. 6.38: E’ il momento dell’ingresso in pedana delle due squadre. 6.37: L’ha sconfitto la Cina nei quarti diper 45-41, mentre lasi è imposta nettamente per 45-30 contro gli Stati Uniti. 6.33:si erano affrontate cinque anni fa nei quarti dia Rio e a vincere fu l’, che poi non riuscì a centrare il podio, chiudendo quarta. 6.30: Riprendiamo la nostra. C’è attesa per la ...

