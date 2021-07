LIVE – Nizza-Milan 1-1, amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA testuale di Nizza-Milan. I rossoneri, ad un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, si preparano ad affrontare una nuova amichevole contro il Nizza. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, in vista della prima giornata contro la Sampdoria, scenderanno in campo nella giornata odierna di sabato 31 luglio alle ore 20:30 per sfidare i francesi. Sportface.it, inoltre, garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un LIVE testuale. COME SEGUIRE IL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Latestuale di. I rossoneri, ad un mese dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si preparano ad affrontare una nuovacontro il. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, in vista della prima giornata contro la Sampdoria, scenderanno in campo nella giornata odierna di sabato 31 luglio alle ore 20:30 per sfidare i francesi. Sportface.it, inoltre, garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso untestuale. COME SEGUIRE IL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nizza-Milan alle 20.30: Maignan dal 1’, Giroud a gara in corso - infoitsport : Nizza-Milan LIVE dalle 20.30: prima da titolare per Maignan, Leao da nove - zazoomblog : Amichevole Nizza-Milan 0-0: ci prova Todibo nessun pericolo per Maignan LIVE - #Amichevole #Nizza-Milan #prova - gilnar76 : Nizza #Milan LIVE: comincia il secondo tempo, dentro Gabbia per Calabria #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : LIVE MN - Nizza-Milan (0-0): Theo sfiora il gol su punizione #acmilan #rossoneri -