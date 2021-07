LIVE – Judo Mixed Team, Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA testuale del torneo di Judo Mixed Team, valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Archiviate le competizioni in singolo tra gioie e dolori, la squadra azzurra tenterà di conquistare una medaglia iniziando il proprio cammino con gli ottavi di finale contro Israele alle ore 4:00 (11:00 in Giappone) di sabato 31 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE GLI INCONTRI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE GLI ITALIANI IN GARA IL PROGRAMMA DELLE OLIMPIADI IL REGOLAMENTO DEL Judo IL PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Latestuale del torneo di, valevole per i Giochi Olimpici di. Archiviate le competizioni in singolo tra gioie e dolori, la squadra azzurra tenterà di conquistare una medaglia iniziando il proprio cammino con gli ottavi di finale contro Israele alle ore 4:00 (11:00 in Giappone) di sabato 31 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE GLI INCONTRI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE GLI ITALIANI IN GARA IL PROGRAMMA DELLE OLIMPIADI IL REGOLAMENTO DELIL PROGRAMMA DEL ...

Advertising

dunvkirk : Eccoci live con la gara a squadre avrei preferito dormire un altro paio di orette non andrò a mentire #Judo - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 8 con altri 21 titoli in palio tra triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'ar… - diegonanni76 : LIVE #Olympics Partiamo con la diretta di questo nuovo giorno di gare. In programma arco, ginnastica, judo e fina… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 7 con altri 21 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 6 con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scher… -