LIVE Italia-Nigeria, Olimpiadi basket in DIRETTA: azzurri, tra poco la sfida decisiva! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:22 Si è già giocata una partita sostanzialmente di nulla utilità, quella tra Francia e Iran, con i transalpini vincitori per 89-72. 6:19 Per gli azzurri saranno due le cose importanti: impedire alla Nigeria di sfogare fisicamente la propria foga dopo la sconfitta con la Germania, ritrovare la coppia Gallinari-Polonara. Tutto il resto è a metà tra derivazione e situazioni note. 6:16 Non va dimenticato naturalmente che tutti i destini di questo raggruppamento saranno completamente decisi solo dopo la conclusione dell’altra partita, quella tra Australia (priva di Aron Baynes) e ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:22 Si è già giocata una partita sostanzialmente di nulla utilità, quella tra Francia e Iran, con i transalpini vincitori per 89-72. 6:19 Per glisaranno due le cose importanti: impedire alladi sfogare fisicamente la propria foga dopo la sconfitta con la Germania, ritrovare la coppia Gallinari-Polonara. Tutto il resto è a metà tra derivazione e situazioni note. 6:16 Non va dimenticato naturalmente che tutti i destini di questo raggruppamento saranno completamente decisi solo dopo la conclusione dell’altra partita, quella tra Australia (priva di Aron Baynes) e ...

