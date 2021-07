LIVE Italia-Nigeria 80-71, Olimpiadi basket in DIRETTA: sarà sorteggio per i quarti! Azzurri qualificati (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DATA DEI QUARTI DI FINALE E LA POSSIBILE AVVERSARIA DELL’Italia: SARA’ sorteggio! LA CRONACA DELLA PARTITA Segnatevi anche quest’altro giorno: martedì 3 agosto. Perché sarà quello il giorno dei quarti di finale. Ed è con questo che vogliamo salutarvi per questa DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata con la programmazione olimpica, da quest’oggi ancora un po’ più a spicchi! TOP SCORER – Italia: Melli 15; Nigeria: Metu 22 Ricordatevi questa data: ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA DATA DEI QUARTI DI FINALE E LA POSSIBILE AVVERSARIA DELL’: SARA’! LA CRONACA DELLA PARTITA Segnatevi anche quest’altro giorno: martedì 3 agosto. Perchéquello il giorno dei quarti di finale. Ed è con questo che vogliamo salutarvi per questa. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata con la programmazione olimpica, da quest’oggi ancora un po’ più a spicchi! TOP SCORER –: Melli 15;: Metu 22 Ricordatevi questa data: ...

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - RadioItalia : Pronti per ascoltare RADIO ITALIA LIVE ESTATE con @UmbertoTozzi ?! ?? @ManolaMoslehi Daniela Cappelletti - Marwolf_ : Sto per andare in live non perdetevela - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Tokyo2020, straordinari gli Azzurri dell'Italbasket che approdano ai quarti di finale #ItaliaNigeria -