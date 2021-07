LIVE Italia-Giappone, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Settebello che punta alla vittoria! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, Settebello che punta alla vittoria. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone match di pallanuoto maschile delle Olimpiadi Tokyo, Settebello che torna in vasca dopo la vittoria contro gli Usa. L’Italia nella prima partita di esordio ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Benvenutidichevittoria. Buongiorno e benvenutitestuale dimatch di pnuoto maschile delleche torna in vasca dopo la vittoria contro gli Usa. L’nella prima partita di esordio ...

Advertising

fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - Eurosport_IT : Irma Testa, Simona Quadarella, Antonino Pizzolato, Mattia Camboni, Mauro Nespoli, Jessica Rossi-Mauro De Filippis e… - zazoomblog : Olimpiadi oggi: risultati Italia live. Nespoli dargento grande Italbasket - #Olimpiadi #oggi: #risultati #Italia - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nespoli argento l’Italia non vince mai. Pizzolato 2° dopo lo strappo - #Olimpiadi… -