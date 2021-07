LIVE Italia-Cina 0-3 | Olimpiadi volley donne in DIRETTA | azzurre fallose | le asiatiche dominano e vincono la prima partita a Tokyo

Leggi su oasport

(Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di. Buon pomeriggio 17.12: L’appuntamento è per la notte di lunedì con l’che affronta gli Usa: sarà spareggio per il primo posto. Ladel girone incontra la quarta del girone avversario, la quarta incontra ladell’altro girone mentre c’è sorteggio per seconde e terze e se l’è seconda o terza rischia di trovare subito la Serbia 17.10: In casa cinese 13 punti per Li, 11 punti per Zhang. In ...