LIVE Irma Testa-Petecio, Olimpiadi boxe in DIRETTA: alle 6.40 l’azzurra sfida la campionessa del mondo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.31 Irma Testa è più tecnica, mentre Petecio è una pugile che carica a Testa bassa. l’azzurra dovrà essere brava a tenere l’asiatica alla giusta distanza, provando ad anticiparla sul tempo. 6.27 La filippina è un bruttissimo cliente. Ha 29 anni e nel suo palmares figurano l’oro mondiale 2019 e l’argento nel 2014. E’ dunque la campionessa iridata in carica. 6.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale tra Irma ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.31è più tecnica, mentreè una pugile che carica abassa.dovrà essere brava a tenere l’asiatica alla giusta distanza, provando ad anticiparla sul tempo. 6.27 La filippina è un bruttissimo cliente. Ha 29 anni e nel suo palmares figurano l’oro mondiale 2019 e l’argento nel 2014. E’ dunque lairidata in carica. 6.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale tra...

