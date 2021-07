LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Bottas precede Verstappen, si riparte dopo la bandiera rossa di Mick Schumacher (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo questi minuti conclusivi di FP3 12.52 SEMAFORO VERDE! SI riparte 12.51 Pochi istanti e si dovrebbe ripartire per gli ultimissimi minuti della sessione. I piloti vogliono il time attack con le soft! 12.50 Approfittiamo di questi momenti di stop per riproporre la classifica della FP3 1 Valtteri Bottas Mercedes1:17.055 32 Carlos SAINZ Ferrari+0.442 3 3 Max Verstappen Red Bull Racing+0.455 3 4 Lando NORRIS McLaren+0.717 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.149 4 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.192 27 Charles LECLERC ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo questi minuti conclusivi di FP3 12.52 SEMAFORO VERDE! SI12.51 Pochi istanti e si dovrebbe ripartire per gli ultimissimi minuti della sessione. I piloti vogliono il time attack con le soft! 12.50 Approfittiamo di questi momenti di stop per riproporre la classifica della FP3 1 ValtteriMercedes1:17.055 32 Carlos SAINZ Ferrari+0.442 3 3 MaxRed Bull Racing+0.455 3 4 Lando NORRIS McLaren+0.717 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.149 4 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.192 27 Charles LECLERC ...

