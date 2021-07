LIVE - Bayern Monaco - Napoli | Zedadka e Elmas titolari! Nel Bayern c' è Lewandowski

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 31 luglio 2021) Amichevole di lusso per ildi Spalletti. Gli azzurri sono ospiti delche così come la squadra partenopea non è al completo. Calcio d'inizio alle ore 16:30, di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:: Ulreich; Upamecano, Pavard, Gnabry, Goretzka,, Sané, Coman, Nianzou, Musiala, Stanisic.(4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka,; Politano, Zielinski, ...