LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Randazzo parte bene nel lungo, poi Jacobs e Tortu (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 12.21 GRANDE FILIPPO Randazzo!!!!! 8.10, RECORD STAGIONALE PER LUI!! FINALE IN TASCA PER L’AZZURRO! 12.19 Tocca a Filippo Randazzo effettuare il primo salto in questi Giochi Olimpici. Forza Filippo, guadagniamoci la finale! 12.17 Pazzesca Thompson-Herah! 10.76 rallentando nel finale! Si qualifica alla finale anche Ajla Del Ponte. 12.15 Al via la prima semifinale dei 100 metri femminili: non sono presenti italiane. Al via la canadese Bingham, l’atleta delle Bahamas Gaither, la giamaicana Thompson-Herah, la svizzera Del Ponte, la britannica Asher-Smith, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 12.21 GRANDE FILIPPO!!!!! 8.10, RECORD STAGIONALE PER LUI!! FINALE IN TASCA PER L’AZZURRO! 12.19 Tocca a Filippoeffettuare il primo salto in questi Giochi Olimpici. Forza Filippo, guadagniamoci la finale! 12.17 Pazzesca Thompson-Herah! 10.76 rallentando nel finale! Si qualifica alla finale anche Ajla Del Ponte. 12.15 Al via la prima semifinale dei 100 metri femminili: non sono presenti italiane. Al via la canadese Bingham, l’atleta delle Bahamas Gaither, la giamaicana Thompson-Herah, la svizzera Del Ponte, la britannica Asher-Smith, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 12.00 via alla sessione serale dalle 13.00 Jacobs e Tortu -… - PiacenzaPress : LIVE - Alle Olimpiadi prima serata con l'atletica: spazio a Scotti - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Osakue da urlo: record italiano eguagliato nel lancio del disco!!! Pedros… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Osakue record italiano bene Bogliolo. Alle 12.00 Jacobs e Tortu -… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Osakue da urlo: record italiano eguagliato nel lancio del disco!!! Pedros… -