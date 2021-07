LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Osakue da urlo: record italiano eguagliato nel lancio del disco!!! Pedroso, Olivieri e Bogliolo in semifinale (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.53 Ultima gara della mattinata: il terzo preliminare di qualificazione alle batterie della serata. 4.50 Si qualificano per la batteria l’atleta di Oman Al Harthi (10.27) davanti a Archibald (Guayana) e Alhammadi (UAE). 4.46 Al via il secondo dei tre preliminari che qualificano alle batterie del pomeriggio dei 100 metri maschili. 4.42 Si qualificano per le batterie dei 100 metri maschili l’atleta dello Zimbawe, Makusha (10.32), il rappresentante di Togo, Dabla e Romero (Nicaragua). 4.39 Finiscono le qualificazioni del salto con l’asta maschile. In finale: Lita Baehre, Nilsen, Duplantis, Lightfoot, Marschall, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.53 Ultima gara della mattinata: il terzo preliminare di qualificazione alle batterie della serata. 4.50 Si qualificano per la batteria l’atleta di Oman Al Harthi (10.27) davanti a Archibald (Guayana) e Alhammadi (UAE). 4.46 Al via il secondo dei tre preliminari che qualificano alle batterie del pomeriggio dei 100 metri maschili. 4.42 Si qualificano per le batterie dei 100 metri maschili l’atleta dello Zimbawe, Makusha (10.32), il rappresentante di Togo, Dabla e Romero (Nicaragua). 4.39 Finiscono le qualificazioni del salto con l’asta maschile. In finale: Lita Baehre, Nilsen, Duplantis, Lightfoot, Marschall, ...

