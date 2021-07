LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Osakue da urlo: record italiano eguagliato nel lancio del disco!!! Pedroso, Olivieri e Bogliolo in semifinale. Dalle 12.00 Jacobs e Tortu (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01 La nostra DIRETTA LIVE della mattinata di gare dell’Atletica leggera in questa seconda giornata finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 12.00 per la sessione serale con Jacobs e Tortu in pista. 4.59 Si conclude quindi questa mattinata di gare che è favorevole all’Italia. In copertina una splendida Daisy Osakue che si qualifica alla finale del lancio del disco, eguagliando il record italiano a 63.66. Buone le qualificazioni di Linda ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.01 La nostradella mattinata di gare dell’leggera in questa seconda giornata finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 12.00 per la sessione serale conin pista. 4.59 Si conclude quindi questa mattinata di gare che è favorevole all’Italia. In copertina una splendida Daisyche si qualifica alla finale deldel disco, eguagliando ila 63.66. Buone le qualificazioni di Linda ...

Advertising

diegonanni76 : LIVE #Olympics Comincia presto oggi la nostra giornata olimpica: a brevissimo la finale della 4X100 mi sta poi bo… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 2.00 via alle batterie attesa per Luminosa Bogliolo - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Olivieri e Pedroso in semifinale dei 400 ostacoli - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: al via le batterie subito in gara i 400 ostacoli femminili! - #Atletica… - infoitsport : Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: i 100 femminili -