LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Olivieri centra la semifinale dei 400 ostacoli (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.18 Ammonita l'ucraina Mykolenko che si è mossa troppo in anticipo. 2.16 Falsa partenza! Evidentemente c'è stato qualche movimento sospetto, ma i tempi di reazione sono nella norma. 2.14 Nella terza batteria dei 400 ad ostacoli femminili ci sarà a tenere alti i colori italiani Eleonora Marchiando. Con lei la britannica Knight, l'ucraina Mykolenko, la statunitense McLaughlin, la giamaicana Nugent, la rappresentante di Panama Woodruff, la vietnamita Quach e la danese Petersen. 2.10 GRANDE RIMONTA DI LINDA Olivieri!!! QUARTA POSIZIONE E QUALIFICAZIONE IN FINALE, EGUAGLIANDO IL RECORD ...

