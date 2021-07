LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, un sogno azzurro (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.42 Questa mattina ci saranno tre azzurri coinvolti nelle batterie: Sara Fantini ci rappresenterà nelle qualificazioni del lancio del martello, mentre nelle batterie dei 400 metri maschili saranno presenti il veterano Davide Re e il giovanissimo Edoardo Scotti. 1.39 Ci avviciniamo davvero ad una giornata ricca per l’Atletica italiana: in serata toccherà a Gianmarco Tamberi illuminare Tokyo nella sua finale del salto in alto e a Marcell Jacobs sia nelle semifinali che (presumibilmente) in finale. 1.36 Buongiorno ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.42 Questa mattina ci saranno tre azzurri coinvolti nelle batterie: Sara Fantini ci rappresenterà nelle qualificazioni del lancio del martello, mentre nelle batterie dei 400 metri maschili saranno presenti il veterano Davide Re e il giovanissimo Edoardo Scotti. 1.39 Ci avviciniamo davvero ad una giornata ricca per l’italiana: in serata toccherà ailluminarenella sua finale del salto in alto e asia nelle semifinali che (presumibilmente) in finale. 1.36 Buongiorno ...

