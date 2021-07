LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 2.10 via alle batterie, in serata Tamberi e Jacobs (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.02 Mattina estremamente calda allo Stadio Olimpico di Tokyo: 36 gradi. Con queste temperature e con questa umidità altissima non è semplice esprimersi al meglio. 1.59 La quota per volare in finale nel lancio del martello femminile è 73.50. Sara Fantini ha raggiunto il suo miglior risultato in stagione: 72.31. Servirà quantomeno un lancio di quella qualità per sperare nella qualificazione. 1.55 Prima edizione olimpica per Davide Re che, dopo aver centrato due semifinali mondiali, punta anche al passaggio del turno nel contesto delle Olimpiadi per consacrarsi ai suoi massimi ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.02 Mattina estremamente calda allo Stadio Olimpico di: 36 gradi. Con queste temperature e con questa umidità altissima non è semplice esprimersi al meglio. 1.59 La quota per volare in finale nel lancio del martello femminile è 73.50. Sara Fantini ha raggiunto il suo miglior risultato in stagione: 72.31. Servirà quantomeno un lancio di quella qualità per sperare nella qualificazione. 1.55 Prima edizione olimpica per Davide Re che, dopo aver centrato due semifinali mondiali, punta anche al passaggio del turno nel contesto delleper consacrarsi ai suoi massimi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi un sogno azzurro - #Atletica… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 batterie qualificazioni e finali atletica domenica 1 agosto: aggiornamenti in DIRETTA - #Tokyo… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi un sogno azzurro - #Atletica #Olimpiadi… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 9 con altri 25 titoli in palio tra golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX… - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 9.94 e RECORD ITALIANO per Jacobs!! Bene Randazzo nel lungo -