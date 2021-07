LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 9.94 e RECORD ITALIANO per Jacobs!! Tortu vicino al ripescaggio, bene Randazzo nel lungo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 13.33 10.08 per Simbine! Sudafricano qualificato insieme a Cissé (10.15) e Camilo (10.17). Regge ancora il tempo di ripescaggio di Filippo Tortu. 13.31 Squalificato Fabrice Daga! Il togolese è partito troppo in anticipo. 13.29 Sesta batteria dei 100 metri piani maschili: atteso l’ivoriano Arthur Cissé. 13.26 Bel segnale finalmente per Filippo Tortu che ha fatto segnare il miglior tempo della stagione nell’appuntamento più importante. Un moto d’orgoglio per reagire ad una situazione non facile. 13.23 DE GRASSE!!!!!!! 9.91 PER IL ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 13.33 10.08 per Simbine! Sudafricano qualificato insieme a Cissé (10.15) e Camilo (10.17). Regge ancora il tempo didi Filippo. 13.31 Squalificato Fabrice Daga! Il togolese è partito troppo in anticipo. 13.29 Sesta batteria dei 100 metri piani maschili: atteso l’ivoriano Arthur Cissé. 13.26 Bel segnale finalmente per Filippoche ha fatto segnare il miglior tempo della stagione nell’appuntamento più importante. Un moto d’orgoglio per reagire ad una situazione non facile. 13.23 DE GRASSE!!!!!!! 9.91 PER IL ...

