LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 9.94 e RECORD ITALIANO per Jacobs!! Tortu ripescato in semifinale, bene Randazzo nel lungo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL SUPER 9?94 DI MARCEL JACOBS, RECORD ITALIANO RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 13.52 Qualificazione in finale per la giamaicana Natoya Goule (1:59.57) e la britannica Jemma Reekie (1:59.77). Buon sesto tempo per Elena Bellò con un 2:02.35. 13.48 Prima semifinale degli 800 metri femminili con all’opera in corsia 1 Elena Bellò. Attesissima l’americana Ajee Wilson, 1:55.61 di RECORD personale. 13.46 Stahl davanti a tutti nel lancio del disco con un bel 68.90. Secondo l’austriaco Weisshaidinger (67.07) e terzo Petterson (66.58). 13.43 Due ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL SUPER 9?94 DI MARCEL JACOBS,RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 13.52 Qualificazione in finale per la giamaicana Natoya Goule (1:59.57) e la britannica Jemma Reekie (1:59.77). Buon sesto tempo per Elena Bellò con un 2:02.35. 13.48 Primadegli 800 metri femminili con all’opera in corsia 1 Elena Bellò. Attesissima l’americana Ajee Wilson, 1:55.61 dipersonale. 13.46 Stahl davanti a tutti nel lancio del disco con un bel 68.90. Secondo l’austriaco Weisshaidinger (67.07) e terzo Petterson (66.58). 13.43 Due ...

