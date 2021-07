LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 9.94 e RECORD ITALIANO per Jacobs!! Bene Randazzo nel lungo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 13.02 9.94 RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EGUAGLIATO QUELLO DI SAVONA!!!!!!!! MARCELL JACOBS BATTE SUBITO UN COLPO FORTISSIMO IN QUESTE Olimpiadi!!!!!! 13.00 Terza batteria dei 100 metri: esordio olimpico per Marcell Jacobs!!! Forza Marcell!! 12.58 In ogni caso Bromell è il primo dei ripescati finora. Ma l’impressione dell’americano è stata estremamente deludente, sembrava non riuscisse a spingere, come se fosse infortunato. 12.55 INCREDIBILE!!! COS’E’ SUCCESSO A ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 13.02 9.94OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EGUAGLIATO QUELLO DI SAVONA!!!!!!!! MARCELL JACOBS BATTE SUBITO UN COLPO FORTISSIMO IN QUESTE!!!!!! 13.00 Terza batteria dei 100 metri: esordio olimpico per Marcell! Forza Marcell!! 12.58 In ogni caso Bromell è il primo dei ripescati finora. Ma l’impressione dell’americano è stata estremamente deludente, sembrava non riuscisse a spingere, come se fosse infortunato. 12.55 INCREDIBILE!!! COS’E’ SUCCESSO A ...

