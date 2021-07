Litigio Zorzi-Oppini, interviene Alba Parietti: «Mai usare le confidenze di un amico per distruggerlo» (Di sabato 31 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono ormai ai ferri corti: il motivo del loro Litigio questa volta non è legato a dissapori dovuti alle dinamiche fuori dalla casa del GF Vip, bensì all’omofobia. Il vincitore del reality di Alfonso Signorini questa volta sembra deciso a non tornare sui suoi passi e sul web moltissimi utenti… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 31 luglio 2021) Tommasoe Francescosono ormai ai ferri corti: il motivo del loroquesta volta non è legato a dissapori dovuti alle dinamiche fuori dalla casa del GF Vip, bensì all’omofobia. Il vincitore del reality di Alfonso Signorini questa volta sembra deciso a non tornare sui suoi passi e sul web moltissimi utenti… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

bissolo_greta : @ciaoooooooo1982 @Loryminerva La gogna mediatica ahahahahhahaha Zorzi non ha detto i motivi del litigio, diciamo ch… - elixtad : pensa entrate in tendenza perché ti sei messa in mezzo in un litigio tra tuo figlio e Tommaso Zorzi e avere anche l… - Good_Vibes_134 : Volendo comprendere la matrice del litigio fra Zorzi e Oppini - VanyLabalestra : Mamma mia che schifo dai non me l’aspettavo una cosa così, ma si può dopo tutto quello che hanno vissuto spiattella… -