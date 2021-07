L'Italia del basket soffre ma batte la Nigeria (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - L'Italbasket è ai quarti di finale di Tokyo 2020. Obiettivo raggiunto grazie alla vittoria 'sporca' per 80-71 contro la Nigeria nella terza e ultima gara del Girone B. Un successo sofferto dopo un secondo e terzo quarto da incubo, con 27 punti totali messi a referto dopo i 29 del solo primo quarto. La squadra di coach Meo Sacchetti non tira benissimo chiudendo con il 40% dal campo, ma nell'ultimo quarto è la voglia e la grinta degli azzurri a fare la differenza, con i soli 8 punti concessi alla squadra di Mike Brown. Ora si aspetta il sorteggio per scoprire chi sarà l'avversario dell'Italia nei quarti di finale. L'avvio di gara ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - L'Italè ai quarti di finale di Tokyo 2020. Obiettivo raggiunto grazie alla vittoria 'sporca' per 80-71 contro lanella terza e ultima gara del Girone B. Un successo sofferto dopo un secondo e terzo quarto da incubo, con 27 punti totali messi a referto dopo i 29 del solo primo quarto. La squadra di coach Meo Sacchetti non tira benissimo chiudendo con il 40% dal campo, ma nell'ultimo quarto è la voglia e la grinta degli azzurri a fare la differenza, con i soli 8 punti concessi alla squadra di Mike Brown. Ora si aspetta il sorteggio per scoprire chi sarà l'avversario dell'nei quarti di finale. L'avvio di gara ...

