L'Italia del basket è ai quarti di finale: decisiva la vittoria sulla Nigeria (Di sabato 31 luglio 2021) Una vittoria che ci catapulta nei quarti di finale, come non accadeva da 17 anni (nel 2004 ad Atene fu medaglia d'argento). Dopo una gara in altalena - iniziata in discesa (+15 dopo un quarto), ... Leggi su globalist (Di sabato 31 luglio 2021) Unache ci catapulta neidi, come non accadeva da 17 anni (nel 2004 ad Atene fu medaglia d'argento). Dopo una gara in altalena - iniziata in discesa (+15 dopo un quarto), ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #G20Cultura, Draghi: A Roma la prima ministeriale della Cultura nella storia del #G20. Sono molto orgoglioso che qu… - Federvolley : ????ITALIA DA APPLAUSI ??????| #LaNazionale ???? in virtù del successo contro @Iranvolleyball è matematicamente qualific… - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - carradori64 : Come lo vedete sto centrocampo Calha brozo barella Vecino sensi Vidal ? Penso che dopo quello inarrivabile del Mi… - ItaliaViva : RT @davidefaraone: E adesso dopo la corsa, le finte, la fuga fuori dall’aula di Montecitorio per difendere il cartello “no green pass”, chi… -